PSA : démarrage de la production d'une usine au Maroc

21/06/2019 | 13:49

Le groupe PSA annonce ce jour le démarrage de la production de son usine de Kenitra, au Maroc.



'L'usine de Kenitra illustre l'excellence et le savoir-faire du Groupe. La fabrication de véhicules sur la base de la plateforme CMP commence avec la nouvelle 208, en parallèle de l'usine de Trnava en Slovaquie. La performance du site de Kenitra permet d'envisager la production de véhicules conformes aux attentes des clients particuliers et professionnels en terme de qualité et de prix', commente le constructeur automobile.





