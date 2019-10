PSA en tête du CAC 40 et RENAULT en queue : le premier discute rapprochement avec FIAT

0

PSA (Peugeot) et Renault évoluent à front renversé au sein de l’indice CAC 40, le premier bondissant de 7,58% à 26,83 euros et le second chutant de 4,45% à 47,20 euros, soit respectivement la plus forte hausse et la plus forte baisse de l’indice parisien. Réagissant à de récentes informations de presse sur un éventuel rapprochement, PSA (Peugeot) et Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ont en effet confirmé que des discussions sont en cours afin de créer un des principaux groupes mondiaux de mobilité." La FCA n'a rien d'autre à ajouter pour le moment ", précise le constructeur automobile italo-américain.Plus tôt cette année, Fiat Chrysler Automobiles avait eu des discussions avec Renault en vue d'un éventuel mariage. La firme au Losange semble donc avoir laissé passer sa chance.