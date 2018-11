PSA : entre au capital d'un distributeur chinois

28/11/2018 | 11:47

Le groupe PSA annonce ce mercredi entrer au capital de UAP Auto Union, un distributeur chinois de pièces de rechange pour l'automobile, une première étape vers une potentielle prise de participation plus importante au capital de l'entreprise.



'Créé il y a 27 ans, UAP est le leader de la distribution de pièces de rechange dans la province du Shandong. L'entreprise dispose d'un maillage géographique optimal avec plus de 100 plaques de distribution et étend actuellement son service de livraison aux provinces voisines, avec 50 plaques de distribution', détaille le groupe PSA.



Cette entrée au capital permet, après Jian Xin (JX) en début d'année, à PSA de 'renforcer à nouveau sa position sur le marché chinois'.





