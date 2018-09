PSA : expérimente avec EasyMile un tracteur autonome

19/09/2018 | 10:29

Le groupe PSA annonce ce jour tester l'automatisation d'une partie de ses flux logistiques pour son site de Sochaux, en collaboration avec EasyMile.



PSA teste en effet TractEasy, un tracteur sans conducteur d'une capacité de traction maximum de 25 tonnes pouvant circuler jusqu'à 25km/h au milieu d'autres véhicules. Développé par EasyMile en partenariat avec TLD, TractEasy doit permettre d'améliorer la flexibilité opérationnelle sur les sites industriels, aéroportuaires ou logistiques.



'À Sochaux, le TractEasy circule jusqu'à 15km/h - vitesse maximum autorisée sur le site - sur un circuit de 3km aller-retour et effectue des trajets entre la zone industrielle fournisseurs (ZIF) et l'atelier de montage. Suite au succès des premières expérimentations réalisées en mai dernier, une nouvelle étape va être franchie cet automne. La réalisation d'une route connectée va permettre au TractEasy de communiquer encore plus efficacement avec les infrastructures telles que les feux, les portes et les passages à niveau empruntés pour assurer la boucle logistique au milieu de la circulation', explique PSA.





