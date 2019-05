PSA : impliqué dans un test 5G transfrontalier

22/05/2019 | 17:29

Le Groupe PSA annonce avoir participé, avec Vodafone et Ericsson, à la première connexion de données transfrontalière 5G au monde, réalisée aujourd'hui avec succès entre les villes de Tui (Espagne) et de Valença do Minho (Portugal).



'Un joueur professionnel de l'équipe Giants Vodafone a effectué le trajet entre les deux villes frontières à bord d'un Peugeot Traveller tout en jouant en ligne sans interruption', explique le groupe.



Ce test avait pour vocation de vérifier la stabilité et l'absence de coupure de la 5G, dans un contexte particulier, celui d'un changement de pays.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.