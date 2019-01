PSA : inaugure un Centre d'expertise à Carrières-sous-Poissy

18/01/2019 | 14:36

Le groupe PSA annonce ce vendredi l'inauguration d'un Centre d'expertise Powertrain (CEP) en Île-de-France, à Carrières-sous-Poissy.



Celui-ci est dédié aux chaînes de traction électrifiées, essence et diesel. Ce CEP regroupe dans un même lieu quelque 1.300 collaborateurs pour près de 80 bancs d'essais. Il a nécessité un investissement de 32 millions d'euros dans les moyens d'essai.



'Le CEP soutient l'offensive du Groupe PSA vers l'électrification. Nos équipes de développement sont résolument engagées dans cette transition pour répondre aux attentes de nos clients et leur proposer des technologies toujours plus efficientes en matière de réduction d'émissions et de consommation d'énergie', indique Gilles Le Borgne, directeur de l'Ingénierie et de la Qualité du Groupe PSA.





