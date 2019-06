PSA : la prochaine génération d'Astra produite en Allemagne

27/06/2019 | 16:24

Le groupe PSA annonce ce jeudi, après la signature d'un accord avec le comité d'entreprise et IG Metall, qu'il investira dans l'usine de Rüsselsheim, en Allemagne, sécurisant l'avenir du site avec la production de la prochaine génération d'Opel Astra à partir de 2021.



“L'Astra est traditionnellement l'un des modèles les plus populaires d'Opel. La prochaine génération, basée sur la plate-forme EMP2 du Groupe PSA, permettra également de produire une version électrifiée du best-seller du segment C à Rüsselsheim. La décision a été rendue possible par de nouvelles améliorations de la compétitivité de l'usine”, explique le groupe.



L'Insignia, autre modèle d'Opel, continuera également d'être fabriquée à Rüsselsheim.





