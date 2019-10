PSA : lance des solutions de mobilité en Inde

10/10/2019 | 11:09

Le Groupe PSA annonce le lancement de nouvelles solutions de mobilité en Inde, en soutien à l'offensive de Citroën.



Le groupe a signé trois partenariats avec d'importants acteurs du financement automobile en Inde. Il va offrir des solutions de financement et de mobilité aux clients et des solutions de crédit sur mesure aux concessionnaires.



Le Groupe PSA lance ainsi ' Citroën Finance ' et ' Citroën Lease ', en collaboration avec Axis Bank - troisième plus grande banque du secteur privé en Inde et ALD Automotive, entreprise de renommée mondiale spécialisée dans la location longue durée et la gestion de flotte automobile.



Un premier partenariat a également été conclu avec Kotak Mahindra Prime Ltd (KMPL), une société de financement non bancaire de premier plan.



Emmanuel Delay, Directeur de la région Inde-Pacifique, a déclaré : ' Nous nous sommes engagés à offrir à nos clients en Inde la meilleure expérience qui soit grâce à des véhicules Citroën et des offres de financement compétitifs et des équipes internationales dédiées prêtes à répondre à leurs attentes '.



