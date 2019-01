PSA : lance la production d'un moteur 3 cylindres en Pologne

17/01/2019 | 13:06

Le groupe PSA annonce ce jour le lancement de la production de son moteur essence 3 cylindres Turbo PureTech dans son usine de Tychy, en Pologne.



'Avec cette nouvelle chaîne de montage, le moteur essence EB Turbo PureTech - récompensé du prix Moteur International de l'Année pour la quatrième année consécutive - devient progressivement un moteur d'envergure mondiale pour le Groupe PSA. Le moteur EB (versions Atmo et Turbo), actuellement produit en France (Douvrin, Trémery) et en Chine (Xiangyang), sera également produit en Hongrie (Szentgotthard) et au Maroc (Kenitra) à partir de 2019, et en Inde (Hosur) à partir de 2020', précise PSA.



L'usine de Tychy a bénéficié d'un investissement de 250 millions d'euros. Sa capacité de production pourra atteindre 460.000 moteurs pour répondre à la demande des clients.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.