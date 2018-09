PSA : lance son service d'autopartage à Wuhan

28/09/2018 | 10:13

PSA annonce le lancement du service d'autopartage ' Yiweixiang Free2Move Carsharing ' à Wuhan e Chine. La flotte comprendra 3 000 véhicules électriques dans le courant de l'année 2019.



Ce service est proposé par la co-entreprise Fengbiao Company réunissant trois groupes : PSA (50 %), Dongfeng Electric Vehicle Co., Ltd. (30 %) et Wuhan Electric Vehicle Demonstration Co., Ltd. (20 %).



' Nous sommes en train de déployer nos offres d'autopartage dans le monde entier avec notre marque Free2Move. Nous comptons déjà plus de trois millions de clients en Europe et en Amérique du Nord et nous sommes aujourd'hui ravis d'étendre nos activités en Chine et aujourd'hui à Wuhan afin que les habitants puissent bénéficier d'une offre de mobilité de qualité. ' a déclaré Brigitte Courtehoux, Directrice des Services de Mobilité et de Connectivité du Groupe PSA.



