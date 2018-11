PSA : lancement lundi du service Free2Move Paris

29/11/2018 | 18:11

Le groupe PSA annonce ce jour le lancement, ce lundi, du service Free2Move à Paris, un service d'autopartage en stationnement libre et gratuit dans la capitale.



'Deux formules sont disponibles sans durée minimale de location. Un tarif à 0,32E/minute avec un abonnement à 9,90E/mois (sans engagement) pour un usage régulier, et un tarif à 0,39E/minute sans abonnement pour un usage occasionnel. Les frais d'assurance sont inclus', explique le groupe PSA.



Dans la capitale, ce service reposera sur 550 voitures électriques Peugeot i0n et Citroën C-Zéro. Free2Move compte plus de 1,5 million d'utilisateurs dans 12 pays, avec une flotte de 65 000 véhicules.





