Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bernstein réitère son opinion Surperformance sur le titre PSA, assortie d’un objectif de cours de 30 euros, dans le sillage de résultats du premier semestre 2018 "incroyables" et "dépassant ses rêves les plus fous". L’analyste explique depuis de nombreux mois que le redressement d’Opel-Vauxhall, la filiale déficitaire rachetée l’an dernier à GM, sera plus rapide que prévu. C’est désormais prouvé puisque cette dernière était profitable au premier semestre.Selon le bureau d'études, cet état de fait devrait faire taire les sceptiques et conduire le consensus à repenser ses prévisions pour cette branche et pour le futur de PSA de manière générale. D'autant plus que la valorisation du titre est bon marché, selon l'expert.