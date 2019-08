PSA : le partenariat stratégique entre Segula et Opel entre dans sa phase opérationnelle

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

PSA annonce vendredi que le partenariat stratégique conclu entre Segula et Opel est désormais officiellement lancé. La clôture de la transaction a eu lieu aujourd’hui. « Ce partenariat prévoit la création d’un campus d’ingénierie à Rüsselsheim, qui viendra s’ajouter au centre R&D d’Opel et permettra de maintenir un grand nombre d’emplois hautement qualifiés dans la ville », explique le constructeur automobile.Environ 700 collaborateurs vont d'ores et déjà passer d'Opel à Segula Technologies. L'ingénieriste reprendra en outre des immeubles et installations de Rüsselsheim et assurera les opérations du centre d'essais de Dudenhofen. Les conditions de travail des collaborateurs concernés (salaire, retraite, protection de l'emploi, temps de travail, etc.) resteront inchangées.