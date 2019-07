PSA : nomination de Michael Lohscheller au Directoire

23/07/2019 | 16:00

Le Conseil de Surveillance du Groupe a décidé de nommer Michael Lohscheller, Directeur Général d'Opel Vauxhall, en qualité de membre du Directoire du Groupe PSA.



Michael Lohscheller est Chief Executive Officer (CEO) d'Opel Automobile GmbH depuis 2017, et précédemment, Responsable des Finances du constructeur automobile.



' L'arrivée de Michael Lohscheller au Directoire matérialise l'importance de l'intégration de Opel Vauxhall au sein du Groupe PSA. Il apportera au Directoire son expérience internationale acquise chez plusieurs constructeurs, ainsi que son expertise en finance, commerce et logistique ' indique le groupe.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.