PSA : présente une gouvernance 'climat'

16/04/2019 | 15:04

Le groupe PSA présente ce mardi sa gouvernance climat, chargé donc de piloter la mise en oeuvre de sa stratégie climat dans l'ensemble de l'entreprise.



' Notre gouvernance climat structurée permet au Groupe PSA de se focaliser sur les enjeux CO2. En tant que fournisseur de mobilité, notre entreprise s'inscrit pleinement dans une dynamique d'évolution. Nous mettons notre capacité à innover, notre agilité et nos compétences au service d'un modèle d'entreprise performante et responsable, qui crée une valeur partagée et durable pour ses parties prenantes ', commente Carlos Tavares, président du groupe PSA.





