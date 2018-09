PSA : récompensé pour sa nouvelle génération de fourgonnettes

19/09/2018 | 14:49

Le groupe PSA annonce ce jour avoir remporté le trophée 'International Van of the Year' (IVOTY), pour sa nouvelle génération de fourgonnettes.



Celle-ci est composée des Peugeot Partner, Citroën Berlingo Van, Opel Combo et Vauxhall Combo. Ils ont été présentés en première mondiale au Salon International du Véhicule Utilitaire de Hanovre.



'Le programme commun aux 4 marques du Groupe PSA (...) est bien armé pour l'avenir, riche en avancées technologiques pour aider le conducteur et doté d'un coût d'exploitation très avantageux pour les clients professionnels ou les gestionnaires de flotte. Le système innovant d'alerte de surcharge est une excellente initiative, car elle permettra d'assurer la conformité d'usage et d'améliorer la sécurité. La disponibilité de deux versions d'empattement est un autre pas en avant, tout comme l'introduction d'une variante à traction intégrale, étant donné qu'un nombre croissant d'entreprises de services publics recherchent une traction 4x4 dans ce segment de marché. Dans l'ensemble, un excellent package, bien conçu', explique Jarlath Sweeney, président du jury IVOTY.





