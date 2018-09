PSA : un assistant intelligent équipera les véhicules du groupe dès 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Un assistant intelligent équipera les véhicules du groupe PSA dès 2020 grâce à Soundhound. En effet, le constructeur automobile a signé un partenariat stratégique avec la start-up de la Silicon Valley, spécialisée dans les technologies d’intelligence artificielle et de reconnaissance vocale en langage naturel. La technologie « Deep Meaning Understanding » développée par SoundHound est capable de répondre instantanément à plusieurs questions posées dans une même phrase, comme le ferait un être humain.Cette nouvelle génération d'assistant vocal permettra aux clients des marques Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall de dialoguer naturellement avec leur véhicule."L'assistant personnel pourra, lui-même, trouver un restaurant répondant à plusieurs critères (ex : ouvert le dimanche en soirée), activer les fonctions de la voiture ou encore lancer les services connectés ", détaille PSA.Une seule commande vocale pourra permettre de régler à la fois, la température, la ventilation et l'orientation de la climatisation.