PSA : un nouveau directeur du style Citroën

À compter du 1er novembre 2018, Pierre Leclercq est nommé directeur du Style Citroën (groupe PSA). Il est rattaché à Jean-Pierre Ploué, directeur du Style du groupe PSA. Il succède à Alexandre Malval, au sein du groupe depuis 2001 et à la tête du Style Citroën depuis juin 2012, qui poursuit sa carrière en dehors du groupe. Originaire de Belgique, Pierre Leclercq, 46 ans, a étudié au Art Center College of Design de Pasadena en Californie (USA) et a obtenu un diplôme de design des moyens de transport en 1998.