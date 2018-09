PSA : vers une co-entreprise avec Punch Powertrain

27/09/2018 | 16:01

Le groupe PSA et Punch Powertrain annoncent ce jeudi leur intention de créer une co-entreprise, baptisée Punch Powertrain PSA e-transmissions, qui sera chargée de produire la future génération de transmissions électrifiées e-DCT à partir de 2022.



Ces dernières équiperont les futurs modèles Mild Hybrid (MHEV) du groupe PSA. 'D'un excellent niveau de performance, cette boite de vitesses permettra un gain de consommation jusqu'à 15% et une baisse des émissions en ville grâce à l'utilisation du mode ZEV dans des conditions d'embouteillage. La technologie e-DCT deviendra une référence dans les boîtes à double embrayage sur le segment des véhicules utilitaires légers et véhicules particuliers', indique PSA.



Cette boîte à double embrayage sera ainsi conçue et développée dans les centres de recherche de Punch Powertrain en Belgique et aux Pays Bas, puis produite sur le site du groupe PSA de Metz.





