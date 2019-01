Peugeot : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe PSA a affiché un nouveau record en 2018 avec 3,9 millions de véhicules vendus et une hausse des ventes mondiales de 6,8%. Il s’agit de la 5ème année consécutive où les volumes ressortent en hausse. Le constructeur automobile explique que sa « Core Model Strategy » a porté ses fruits avec le succès des nouveaux lancements et le leadership européen sur le marché des Véhicules Utilitaires Légers. Le groupe évoque également un « renforcement du pricing power, dans un contexte de vents contraires économiques et géopolitiques ».En Europe, principal marché du groupe, la part de marché atteint 17,1% en fin d'année 2018, en hausse de 3,8 points, grâce aux marques Peugeot et Citroën." Le groupe PSA a pleinement profité de son excellente gestion du déploiement de la nouvelle norme WLTP pour prendre une longueur d'avance sur la concurrence au 3eme quadrimestre ", peut-on lire dans le communiqué.Dans un marché chinois des voitures particulières en recul de 2 %, les ventes du groupe ont accusé une baisse de 34,2 %. Le groupe dit travailler sur plusieurs plans d'actions avec ses partenaires afin de surmonter les difficultés en cours.