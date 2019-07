Peugeot : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

PSA a enregistré au premier semestre un résultat net part du groupe de 1,835 milliard d’euro, en progression de 23,7% et un résultat opérationnel courant de 3,34 milliards d’euros, en hausse de 10,6%. Le résultat opérationnel courant de la division Automobile progresse de 12,6%, à 2,657 milliards, soit une rentabilité de 8,7% en amélioration de 0,9 point. PSA explique que ce niveau de rentabilité a été atteint grâce à un mix produit favorable et la poursuite de la baisse des coûts, en dépit de l’impact négatif des taux de change.Le chiffre d'affaires s'établit à 38,34 milliards d'euros, en baisse de 0,7%. Le chiffre d'affaires de la division Automobile s'établit à 30,378 milliards d'euros en baisse de 1,1%; l'effet favorable du mix produit (+2,9%) et du prix (+1,3%), compense partiellement la baisse des ventes à partenaires (-2,2%), l'impact négatif des taux de change (-0,8%), des volumes, du mix pays (-1,4%) et des effets autres (-0,9%).En 2019, le groupe prévoit un marché automobile en baisse de 1% en Europe, de 4% en Amérique latine et de 7% en Chine et une hausse de 3% en Russie.Enfin, le groupe PSA rappelle s'être fixé l'objectif d'atteindre une marge opérationnelle courante moyenne supérieure à 4,5% pour la division Automobile sur la période 2019-2021.