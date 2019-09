Peugeot : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’annonce d’un plan de restructuration de la coentreprise en Chine entre Dongfeng et PSA a permis au titre du constructeur automobile français de gagner vendredi 2,98% à 22,10 euros. Il est confronté à une situation très difficile sur ce marché. Au premier semestre, les ventes en Asie du Sud-est, dont la Chine, ont chuté de plus de 60% à 64 000 véhicules. La firme française affichait une part de marché de 0,5%. En 2014, le groupe français avait écoulé plus de 742 000 voitures et affichait alors pour ambition d'atteindre au moins 1 million d'ici 2020 !Depuis, ses résultats commerciaux ont été de mal en pis.Fin juillet, à l'occasion de la publication des résultats de la première partie de l'année, PSA avait annoncé la restructuration de son activité en Chine. Le constructeur automobile a indiqué aujourd'hui qu'il allait " consolider ses ressources manufacturières, se débarrasser de ses usines sous-utilisées et améliorer son efficacité ". Il souhaite ainsi abaisser son seuil de rentabilité sous les 180 000 véhicules cette année et sous les 150 000 d'ici 2021.Outre la réduction des coûts, ce plan de restructuration contient un volet relance. PSA compte lancer 14 nouveaux modèles au cours des trois prochaines années, et à partir de 2020 chaque nouveau modèle aura sa version électrique. Le groupe français vise 250 000 véhicules commercialisés en 2021 et 400 000 en 2025.