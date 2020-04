Peugeot : Chiffre d'affaires de 15,2 MdsE au 1er trimestre

21/04/2020 | 09:47

Le Groupe PSA annonce un chiffre d'affaires de 15 179 ME au premier trimestre 2020 contre 17 976 ME au premier trimestre 2019.



Le chiffre d'affaires de la division Automobile s'établit à 11 934 ME en baisse de 15,7% par rapport au premier trimestre 2019.



' L'impact positif du mix produit (+5,3%), des prix (+0,5%), des autres effets (+3,5%) ainsi que des ventes à partenaires (+0,1%) compensent partiellement la forte baisse des volumes et du mix pays (-24,6%) et l'effet négatif des taux de change (-0,5%) ' indique le groupe.



Les ventes mondiales du premier trimestre 2020 sont en baisse avec un total de 627 000 véhicules, impactées par la crise sanitaire Covid-19.



Le Groupe prévoit un marché automobile en 2020 en baisse de 25% en Europe, de 10% en Chine, de 25% en Amérique latine et de 20% en Russie. Il s'est fixé l'objectif d'atteindre une marge opérationnelle courante moyenne supérieure à 4,5% pour la division Automobile sur la période 2019-2021.



