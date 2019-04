Peugeot : Citroën reviendra en Inde dès 2020 avec son SUV C5 Aircross

Citroën lancera ensuite un nouveau véhicule chaque année sur le marché indien a partir de 2021, a ajouté le constructeur, qui compte sur cet énorme marché pour accélérer son internationalisation et réduire sa dépendance à une Europe en voie de stagnation.

Dans ce but, le groupe dispose de deux coentreprises avec le groupe indien CK Birla: une usine d'assemblage de véhicules et une usine de moteurs et boîtes de vitesse, toutes deux situées dans l'Etat de Tamil Nadu. Pour proposer un produit compétitif, le taux de localisation des composants sur place atteint 98%.

Citroën a quitté l'Inde dans les années 30, après son coup d'éclat de la "Croisière jaune". La marque veut porter ses ventes mondiales à 1,5 million d'unités en 2021, contre 1,05 million l'an dernier.

(Sajana Shivdas, avec Gilles Guillaume pour le service français, édité par Catherine Mallebay-Vacqueur)