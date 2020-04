Peugeot : Communiqué du Conseil de Surveillance - Nomination

Lors de sa réunion extraordinaire du 3 Avril 2020, sur proposition de l'actionnaire Dongfeng Motor Group Company Ltd, le Conseil de Surveillance de Peugeot S.A. a décidé de coopter M. ZHANG Zutong en qualité de membre du Conseil de Surveillance, en remplacement de M. YOU Zheng, démissionnaire, et a désigné M. ZHANG Zutong en qualité de membre du Comité Financier et d'Audit, du Comité Stratégique et Président du Comité Asia Business Development.

La cooptation a pris effet immédiatement et pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2022 sur les comptes de l'exercice 2021.

M. Louis GALLOIS se déclare heureux d'accueillir M. ZHANG Zutong au sein du Conseil de Surveillance; ses trente années d'expérience de management dans l'industrie automobile et ses compétences en gouvernance seront très appréciées.

La décision de cooptation de M. ZHANG Zutong sera soumise à la ratification de l'Assemblée Générale des actionnaires de Peugeot S.A.

