Peugeot : Démarrage de la production de l'usine de Kenitra

Mise en œuvre du projet annoncé en juin 2015 pour compléter l'écosystème déployé au Maroc

Une capacité de production de 200 000 véhicules dès mi-2020 pour servir les clients de 80 marchés, respectant les meilleurs standards du Groupe PSA

Introduction de la nouvelle plateforme CMP avec la nouvelle Peugeot 208 comme premier véhicule lancé en production

Jean Christophe Quémard, Directeur de la région Moyen Orient Afrique et membre du Directoire du Groupe, déclare : « Au cœur de la région Afrique Moyen Orient, le Maroc est un marché historique et stratégique pour notre Groupe, et ses 4 marques Peugeot, Citroën, DS et Opel. Nous construisons un partenariat unique dans l'industrie automobile au Maroc, avec l'aide de tous nos partenaires et grâce au soutien des autorités marocaines.

Le Groupe PSA démarre la production de son usine de Kenitra au Maroc en présence de sa Majesté le roi Mohamed VI.

Le projet a démarré avec le protocole d'accord signé le 19 juin 2015 entre le Groupe PSA et le Royaume du Maroc. Quatre ans après, cet événement marque également le déploiement d'un écosystème complet du Groupe PSA au Maroc, à l'instar de ce qui est mis en place dans les autres régions stratégiques du Groupe, avec un centre de décision basé à Casablanca qui couvre la région Afrique Moyen Orient, un centre de R&D et dorénavant une usine aux meilleurs standards de l'entreprise.

Le Groupe PSA est le seul constructeur automobile à couvrir toute la chaîne de valeur en Afrique. Cet écosystème intègre au Maroc un réseau de 62 fournisseurs locaux, 27 nouveaux sites fournisseurs ayant été créés pour alimenter le site de Kenitra.

L'usine de Kenitra illustre l'excellence et le savoir-faire du Groupe. La fabrication de véhicules sur la base de la plateforme CMP commence avec la nouvelle 208, en parallèle de l'usine de Trnava en Slovaquie.

La performance du site de Kenitra permet d'envisager la production de véhicules conformes aux attentes des clients particuliers et professionnels en terme de qualité et de prix.