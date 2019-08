Peugeot : Dongfeng Peugeot Citroën Automobiles supprimerait plusieurs milliers de postes en Chine

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dongfeng Peugeot Citroën Automobiles (DPCA), une coentreprise entre le français PSA et le chinois Dongfeng, diviserait par deux le nombre de ses salariés pour le ramener à environ 4 000 via la fermeture d'un de ses quatre sites et la vente d'un autre. C’est ce qu’a rapporté vendredi soir Reuters sur la base d’un document qu’il a pu consulter. Cette décision viserait à sortir du rouge en Chine, où le constructeur français traverse une crise profonde, ajoute le média.