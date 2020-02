Peugeot : En 2019, le Groupe PSA a contribué à hauteur de +4,4 milliards d'euros à la balance commerciale française

Regulatory News:

« Le Groupe PSA continue d’être bien ancré en France et nous sommes fiers de contribuer une nouvelle fois positivement à la balance commerciale avec un cumul de 25 milliards d’euros en 5 ans. C’est le fruit du travail d’équipes mobilisées au quotidien pour concevoir des véhicules attractifs et rendre les sites de production français compétitifs dans un environnement économique exigeant, tout en contribuant à la transition énergétique. » indique Carlos Tavares, Président du Directoire du Groupe PSA

En 2019, le Groupe PSA a réalisé 36 % de sa production mondiale en France, soit 1 226 000 voitures. A la clé : un solde excédentaire1 de 379 000 véhicules exportés, en hausse de 5 % par rapport à l’année précédente, ce qui représente une contribution positive du Groupe PSA de 4,42 milliards d’euros à la balance commerciale française, alors que la contribution du secteur automobile est négative depuis 2008 et une contribution qui chute à -15,3 milliards d’euros en 2019.

Quinze modèles du Groupe3 – du segment B aux véhicules utilitaires – ont ainsi été fabriqués en France par 5 sites d’assemblage pour être soit commercialisés sur le marché domestique (33 %), soit exportés dans les autres pays européens ou à l’international (67%)4. Le Groupe PSA produit dans ses usines nationales des véhicules à forte valeur ajoutée :

DS 3 CROSSBACK et DS 7 CROSSBACK produites respectivement à Poissy et à Mulhouse, PEUGEOT 3008 et 5008 à Sochaux, et Citroën C5 Aircross et PEUGEOT 5008 à Rennes.

Par ailleurs, le Groupe PSA engage des investissements pour ses usines de mécanique en France, afin d’accompagner la transition énergétique, avec par exemple la production de moteurs électriques à Tremery, des réducteurs pour chaînes de traction électriques à Valenciennes, ou encore la fabrication à venir des boîtes de vitesses électrifiées sur Metz. Le Groupe PSA porte également avec son partenaire Total/Saft un projet de fabrication de batteries en France.

Fortement ancré sur le territoire français (régions Auvergne Rhône-Alpes, Bretagne, Ile de France, Hauts-de-France, Grand Est, Bourgogne Franche-Comté), le Groupe PSA s’appuie sur le savoir-faire des 51 000 salariés (division automobile, hors Faurecia), soit 44 % de l’effectif mondial.

A propos de Groupe PSA

Le Groupe PSA conçoit des expériences automobiles uniques et apporte des solutions de mobilité innovantes pour répondre aux attentes de tous. Le Groupe rassemble cinq marques automobiles - Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall – et propose une offre diversifiée de services connectés et de mobilité portés par la marque Free2Move. Son plan stratégique ‘Push to Pass’ constitue une première étape vers sa vision : « Etre un constructeur automobile mondial à la pointe de l’efficience et un fournisseur de services de mobilité de référence pour une relation clients à vie ». Il est l’un des pionniers de la voiture autonome et du véhicule connecté. Ses activités s’étendent également au financement automobile avec Banque PSA Finance et à l’équipement automobile avec Faurecia.

Médiathèque : medialibrary.groupe-psa.com / @GroupePSA

1Ecart entre les véhicules exportés et importés

2Véhicules neufs, pièces détachées et pièces de rechange

3PEUGEOT 5008 et Citroen C5 Aircross produits à Rennes (Ille-et-Vilaine) ; DS 3 CROSSBACK à Poissy (Yvelines) ; PEUGEOT 508, 2008 et DS 7 CROSSBACK produits à Mulhouse (Haut-Rhin) ; PEUGEOT 308, PEUGEOT 3008, 5008 et Grandland X produits à Sochaux (Doubs) ; PEUGEOT EXPERT et TRAVELLER, Citroën Jumpy et SpaceTourer, Vivaro produits à Hordain (Nord)

4Le Royaume Uni, l’Italie et l’Espagne représentent les 3 premiers plus grands marchés

