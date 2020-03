Peugeot : Evolution du Comité Exécutif Global du groupe PSA

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

À compter du 1er avril, Grégoire Olivier est nommé Directeur de la région Chine. Outre ses fonctions actuelles de Secrétaire Général et de gestion de l'activité Services & Pièces, le Directoire a nommé Grégoire Olivier au poste de Directeur Chine, succédant à Carlos Gomes qui a choisi de quitter le Groupe PSA à sa demande fin juin 2020 pour engager un projet entrepreneurial personnel en cours.Grégoire Olivier travaille depuis plusieurs années pour développer l'activité du Groupe en Chine. " Il possède une solide connaissance de ce pays et de sa culture, ce qui représente un avantage concurrentiel dans le contexte actuel ", explique PSA." Il jouera un rôle fondamental dans le rebond de cette région stratégique pour que l'entreprise atteigne rentabilité, compétitivité et croissance durables ", ajoute le constructeur automobile.La division Services & Pièces, la Direction Juridique et les Affaires Publiques restent sous la responsabilité de Grégoire Olivier, tandis que les autres missions sont réallouées comme suit : l'ASEAN rejoint la région Inde et Asie Pacifique et sera rattaché à Emmanuel Delay ; le Business Lab rejoint Free2Move, rattaché à Brigitte Courtehoux ; le département Audit & Risques Protection et le Bureau de Conformité rejoignent la Direction des Ressources Humaines et de la Transformation, rattachés à Xavier Chéreau.