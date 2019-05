Peugeot : François Wales, nommé Directeur de Peugeot Sport

François Wales succède à Bruno Famin qui rejoint la FIA en tant que Directeur des Opérations au sein du Secrétariat Général des Sports.

Depuis un an, François Wales est en charge du développement des voitures de compétition clients de PSA Motorsport ainsi que de celui de la gamme de véhicules sportifs électrifiés « Peugeot Sport Engineered ». Le premier a été dévoilé à Genève par la Marque Peugeot : Concept 508 Peugeot Sport Engineered.

Diplômé de SUPELEC, François Wales est au sein de PSA depuis 1989. Chef de projet et d'ingénierie en France, en Chine ou en Espagne, il a intégré PSA Motorsport début 2018 avec pour responsabilité le département de Véhicules Sportifs Compétition Clients. Il y a notamment lancé le développement de la gamme PSE mais aussi celui de la 208 R2.

A l'occasion de sa nomination François Wales déclare : « C'est un honneur de prendre la direction de l'entité emblématique Peugeot Sport et de travailler avec une équipe très impliquée. Depuis un an nous avons engagé les développements d'une nouvelle et large offre de véhicules sportifs électrifiés haute performance à faible émission pour la Marque Peugeot mais aussi d'une nouvelle 208 R2 pour les clients en sport automobile. Plus que jamais Peugeot Sport contribuera à la stratégie de la marque dans son aventure d'un futur excitant »

Jean Marc Finot, Directeur de PSA Motorsport ajoute : « Je tiens à remercier Bruno Famin pour sa contribution à la tête de Peugeot Sport depuis 2012 et suis fier que la FIA ait fait appel à ses compétences. De par son rôle central dans les projets Peugeot Sport depuis un an, Jean-Philippe Imparato, Directeur de la Marque Peugeot et moi-même avons considéré que François Wales était le meilleur profil pour prendre la direction de cette entité composée de grands professionnels. »

