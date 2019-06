Peugeot : L'excellence récompensée aux « Trophées Fournisseurs 2019 » du Groupe PSA

Ces trophées sont l'occasion de réaffirmer l'importance de la relation fournisseurs dans la réalisation du plan stratégique Push to Pass

15 fournisseurs sont distingués pour leur engagement et la qualité de leurs réponses aux attentes du Groupe PSA

2 nouveaux trophées « Quality First » et « Prix spécial du Président » récompensent les meilleurs fournisseurs en termes de qualité de réponse aux exigences de transformation du Groupe PSA et de capacité à proposer des solutions innovantes et en rupture

En 2019, le Groupe PSA a distingué l'excellence des résultats fournisseurs obtenus dans 7 catégories :

« Trophée Management des Programmes »

NOVARES a reçu ce trophée en reconnaissance de ses performances en termes de qualité des livrables, respect du planning, maîtrise de la dérive des coûts, management de projet, réussite des lancements et expertise technique.

« Trophée Performance de l'Equipement Industriel et des Prestations de Services »

SGTM et IMA ont reçu ce trophée en récompense de leurs performances en termes de service et de qualité, de coût, de tenue des délais et de réactivité.

« Trophée Performance de l'Après-Vente »

MAT HOLDING et LEOCH sont récompensés pour leurs performances exceptionnelles en matière de qualité, de service et d'économies dans les domaines des Pièces de Rechange d'Origine et Multimarque.

« Trophée Compétitivité »

HOWA TRAMICO, MINTH et YAZAKI ont reçu ce trophée qui récompense les fournisseurs pour leurs performances exceptionnelles en matière d'économies (commerciales, process, techniques, logistiques…) et leurs propositions pour 2019 d'un portefeuille de réductions des coûts en ligne avec les objectifs du Groupe PSA.

« Trophée Quality First »

PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE, KIRCHHOFF et ADIENT ont été récompensés pour leurs réalisations et leur engagement en termes de développement industriel et de production en répondant aux exigences Qualité du Groupe PSA.

« Trophée Responsabilité Sociale et Environnementale »

ORANGE BUSINESS SERVICES et CONSTELLIUM sont récompensés pour leurs actions remarquables selon 4 critères : performances environnementales, sociales, en matière d'éthique et maitrise de la chaine de sous-traitance. La performance est évaluée par un prestataire mandaté par le Groupe PSA, sur la base d'un questionnaire, reprenant les exigences internationales en matière de Développement Durable.

Le « Trophée Spécial du Président » est décerné à FLEX-N-GATE et CENTTHOR pour leur engagement et leurs capacités à proposer des solutions innovantes et en rupture, à surmonter les défis et à anticiper les changements dans un esprit d'amélioration continue.

Carlos Tavares, Président du Directoire du Groupe PSA, a conclu en insistant sur les attentes fortes du Groupe PSA vis-à-vis de ses partenaires en termes de qualité, coûts et respect des délais afin de faire face, ensemble, aux défis auxquels l'industrie automobile est confrontée.

En 2018 les Achats du Groupe PSA ont totalisé 42 milliards d'euros, dont plus de 30 milliards pour les pièces série qui représentent, en moyenne, plus de 75 % du prix de revient de fabrication d'un véhicule. Le Groupe PSA travaille avec un panel de plus de 8 000 fournisseurs et favorise, partout où il est implanté, le sourcing local. Les usines de production automobile françaises s'approvisionnent à environ 50 % en France et à 87 % en Europe

Photos : Trophées Fournisseurs 2019