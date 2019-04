Peugeot : La Fondation PSA attribue son Grand Prix Mobilité & Insertion 2019 à la Fondation des Amis de l'Atelier

La Fondation des Amis de l'Atelier a remporté l'appel à projets annuel Mobilité & Insertion de la Fondation PSA parmi plus de 200 projets candidats

La créativité et l'engagement environnemental de ses travailleurs d'ESAT 1 , en situation de handicap, a séduit le Comité de Sélection de la Fondation

Le soutien de la Fondation PSA sera dédié au passage du permis de conduire, clé de leur autonomie

« Le partenariat entre la Fondation PSA et la Fondation des Amis de l'Atelier permettra aux travailleurs des ESAT de développer leurs activités grâce au passage du permis de conduire. Ainsi ils pourront gagner en autonomie et développer de nouvelles compétences. Cela favorisera leur insertion sociale et professionnelle », déclare Karine Hillaireau, Déléguée Générale de la Fondation PSA.

Le comité de sélection de la Fondation PSA composé pour moitié de personnalités extérieures qualifiées, a sélectionné le 10 avril dernier, 22 associations lauréates et a élu le projet de la Fondation des Amis de l'Atelier, Grand Prix Mobilité & Insertion de la Fondation. La Fondation des Amis de l'Atelier accueille et accompagne en France plus de 2 800 personnes en situation de handicap mental ou psychique, au sein de ses 76 établissements et services. Ils ont notamment développé, au travers de leurs ESAT, une activité de production de plantes aromatiques et médicinales (agriculture biologique) et une activité d'upcycling qui consiste à recycler des bâches publicitaires pour créer et fabriquer des sacs, trousses et autres articles de maroquinerie.

Depuis 2011, la Fondation PSA soutient des initiatives d'intérêt général en faveur de la mobilité suivant deux axes : la mobilité comme vecteur d'insertion sociale et professionnelle d'une part et la mobilité comme moyen d'accès à l'éducation et la culture. En février dernier, s'est déroulé l'appel à projets dédié à l'insertion sociale et professionnelle. Cet appel à projets était réservé aux initiatives permettant de lever les freins à la mobilité pour les personnes en situation de vulnérabilité.

