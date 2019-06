Peugeot : La Fondation PSA et la Croix-Rouge française renouvellent leur partenariat sur le financement de dispositifs d'action sociale dans le cadre du « Programme Mobilités »

Depuis 2012, la Fondation PSA a financé 33 dispositifs d'action sociale destinés à rompre l'isolement des personnes les plus fragiles dans toute la France

La Fondation PSA a soutenu le programme d'animation du réseau et la formation des 98 bénévoles afin de leur apporter toute l'aide dont ils ont besoin pour faciliter la mise en œuvre de ces dispositifs

Ce nouveau partenariat a pour objectif de poursuivre l'action engagée par la mise en place de dispositifs dans les régions non encore couvertes.

« La Fondation PSA est très fière de ce partenariat et notamment du travail accompli par les bénévoles de la Croix-Rouge pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables, favoriser leur insertion et maintenir le lien social. Ils sont toujours force de proposition pour adapter ce dispositif aux problématiques de chaque région ou personne. Nous avons récemment inauguré en Seine Saint-Denis un nouveau dispositif Mobilité doté d'un Espace Parents Enfants dédié aux jeunes parents », déclare Karine Hillaireau, Déléguée Générale de la Fondation PSA.

Pour Jean-Christophe COMBE, Directeur Général de la Croix-Rouge française : « Alors que les chiffres de l'urgence, de la pauvreté et de l'exclusion grandissent, la Croix-Rouge française a le devoir et la responsabilité de s'adapter en faisant preuve de courage et d'agilité, afin de continuer à répondre à l'appel de toutes les personnes en situation de vulnérabilité. Rompre l'isolement et favoriser l'insertion sociale des personnes les plus éloignés des dispositifs d'accompagnement reste plus que jamais au cœur du programme Mobilités que nous déployons depuis 2012 grâce à la Fondation PSA qui en est le partenaire fondateur. Nous sommes très fiers de renouveler ce partenariat pour deux années supplémentaires.»

La Fondation PSA place la mobilité au cœur de ses actions c'est pourquoi elle soutient à travers ce partenariat non seulement des dispositifs « Croix Rouge sur Roues », des véhicules de transport social mais aussi l'élaboration d'outils d'accompagnement des bénévoles pour leur permettre de développer leurs actions sur les territoires. Plus de 300 bénévoles ont participé aux journées évènement sur la mobilité. Ils sont la clé de la réussite de ces dispositifs.

