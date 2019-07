Peugeot : La valeur du jour à Paris GROUPE PSA résiste bien en Europe

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Groupe PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall) progresse de plus d'1% à 22,26 euros, la résistance des ventes du constructeur français en Europe (+0,27%), de très loin son premier marché au premier semestre (88% des ventes totales), a relégué au second plan la baisse de 12,76% de ses ventes mondiales durant la période. Dans un marché européen en repli de 2,4%, la part de marché du groupe atteint 17,4% en croissance sur l'ensemble de ses marchés principaux et notamment en Italie (+1,1 point), en France (+0,7), au Royaume-Uni (+0,2), en Allemagne (+0,1) et en Espagne (+0,1).PSA a bénéficié de la bonne performance de Citroën, qui gagné 0,3 point de part de marché en Europe, notamment grâce au succès de sa gamme de SUV (C5 Aircross et C3 Aircross).Dans le reste du monde en revanche, les ventes du groupe confirment la mauvaise passe du marché automobile.L'Afrique Moyen-Orient accuse le plus net repli : -68,35% à 71 565 unités. En Chine et Asie du Sud Est, le tableau est presque aussi noir : -60,62% à 64 169 unités. En Amérique Latine, les ventes se sont repliées de 29,34% à 69 268 unités. En Eurasie, la baisse atteint 14,55% à 6 570 unités. En revanche, les ventes ont progressé de 2,27% à 13 644 unités en Inde Pacifique." Malgré le déclin des marchés automobiles mondiaux au premier semestre, nos équipes commerciales ont réussi à développer nos parts de marché dans plusieurs pays, notamment en Europe et en Afrique. Le déploiement rigoureux de nos " Core Model " et " Core Techno " stratégies est un atout décisif pour réaliser des ventes rentables et améliorer la satisfaction des clients, " a déclaré Carlos Tavares, président du directoire du Groupe PSA.