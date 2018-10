Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

PSA s’adjuge 6,38% à 20,27 euros sur la place de Paris, dans le sillage de son point d’activité du troisième trimestre 2018. Si les ventes sont un peu courtes au regard du consensus (-1%), le constructeur automobile a mieux géré que ses concurrents l’arrivée des nouvelles procédures de tests d’émission de particules (WLTP) et s’est montré rassurant pour la fin de l’année et 2019. Pas l’ombre d’un « profit warning » donc, une gageure dans le contexte actuel. Ces performances ont d’ailleurs été saluées par plusieurs analystes.Dans le détail, le groupe PSA a réalisé un chiffre d'affaires de 15,4 milliards d'euros pour son troisième trimestre 2018, soit une progression de 7,8%. Ce chiffre inclut 8,48 milliards (+0,8%) pour Automobile PCD (Peugeot, Citroën, DS) et 3,88 milliards pour Opel Vauxhall (2 mois de chiffre d'affaires lors du troisième trimestre 2017).Les ventes mondiales sont en hausse en Europe et en baisse hors d'Europe, notamment en raison de la suspension des opérations en Iran depuis mai 2018.Cette publication a été accueillie favorablement par Oddo BHF, Citi et Kepler Cheuvreux. Ils sont tout trois à l'achat sur PSA. Kepler Cheuvreux évoque un trimestre plutôt normal, dans un contexte qui ne l'est pas. Le constructeur automobile s'en sort ainsi mieux que ses concurrents, au moins en Europe, sa zone principale de bénéfices.Oddo BHF constate que malgré certains facteurs de résistance (pas d'exposition au risque de tensions commerciales et douanières), la valeur a excessivement souffert ces dernières semaines. Pour autant, Peugeot reste une histoire attractive, combinant momentum produits (core business) et restructuration (Opel). L'analyste souligne que nous ne sommes qu'au début de l'extériorisation des synergies avec Opel.Quant à Citi, il évoque tout bonnement un diamant à l'état brut. Le directeur financier s'est montré confiant, ce qui est bienvenu compte tenu de la série d'alertes sur les bénéfices déjà émises et attendues dans l'ensemble du secteur. Le fait que le groupe privilégie les marges sur les volumes devrait rassurer les investisseurs, indique Citi. Son opinion positive sur PSA est fondée sur la capacité du groupe à reproduire le redressement des bénéfices opéré par le passé pour Opel Vauxhall cette fois-ci.