Peugeot : La valeur du jour à Paris - PSA dépasse les attentes au premier semestre malgré un environnement difficile

PSA (+1,85% à 23,14 euros) figure parmi les plus fortes progressions du CAC 40, dans le sillage de résultats supérieurs aux attentes lors de son premier semestre 2019. En dépit d’une activité en recul et de l’impact négatif des taux de change, le constructeur automobile est parvenu à améliorer sa rentabilité grâce à un meilleur mix-produit et à la poursuite de la baisse des coûts grâce aux synergies avec Opel-Vauxhall. Le groupe au lion se distingue ainsi nettement de son concurrent allemand Daimler qui vient de publier des résultats dans le rouge au titre de son deuxième trimestre 2019.PSA a fait mieux que résister au premier semestre 2019, résume Invest Securities. Jefferies est encore plus favorable et juge la performance semestrielle de PSA " impressionnante " malgré un environnement difficile. Il a donc confirmé sa recommandation Acheter sur la valeur, ainsi que son objectif de cours de 27 euros.Dans le détail, PSA a dévoilé un résultat net part du groupe de 1,83 milliard d'euros sur les six premiers mois de l'année (+23,7%, consensus : 1,71 milliard). De son côté, le résultat opérationnel courant ressort à 3,34 milliards d'euros (+10,6%, consensus : 3,04 milliards), soit 8,7% de marge opérationnelle courante (+0,9 point).Enfin, le chiffre d'affaires semestriel de PSA s'établit à 38,34 milliards d'euros, en baisse de 0,7%. Les attentes du marché s'établissaient toutefois à 38,24 milliards d'euros.Du côté des perspectives de marché pour 2019, le climat est morose. PSA prévoit un marché automobile en baisse en Europe (-1%), en Amérique latine (-4%) et en Chine (-7%). Seul le marché russe tire son épingle du jeu avec une hausse attendue de 3%.En parallèle, PSA rappelle s'être fixé l'objectif d'atteindre une marge opérationnelle courante moyenne supérieure à 4,5% pour la division Automobile sur la période 2019-2021.