Peugeot : Le CTAG, le Groupe PSA et la Ville de Vigo expérimentent, en milieu urbain, la communication entre les véhicules et les infrastructures, au service de la conduite autonome.

Pour la première fois en milieu urbain, le CTAG[1] et le Groupe PSA testent la contribution des technologies de communication pour le développement des fonctions automatisées du véhicule. L'enjeu est de valider la performance de la communication entre le véhicule et les infrastructures dans un environnement urbain complexe. De nouvelles expériences de mobilité seront générées grâce aux technologies de communication IoT (Internet of things), V2X (Vehicle to Everything).

Les tests, réalisés à Vigo, portent sur :

le stationnement automatisé dans les parkings

la conduite autonome en zone urbaine la régulation de vitesse optimale à l'approche d'un feu de signalisation la protection des usagers vulnérables



Grâce à la communication avec l'infrastructure, les deux situations de conduite urbaines testées concourent à l'anticipation et à l'adaptation de la vitesse du véhicule, pour une conduite contrôlée, plus souple, sécurisée et écoresponsable.

Ces expérimentations s'inscrivent dans le cadre du Projet Européen AUTOPILOT[2] lancé début 2017. Ce programme explore et évalue la contribution des nouvelles technologies de communication au service de la conduite autonome. Il implique 5 villes européennes dont la ville de Vigo, qui met à disposition les zones urbaines et gère les adaptations nécessaires des infrastructures. Le CTAG pilote le projet et gère les tests techniques. D'autres types de tests seront effectués dans les prochains mois à Vigo.

Ignacio BUENO, Directeur de l'usine de Vigo du Groupe PSA a déclaré : « Ce projet à Vigo vient compléter les expérimentations déjà réalisés par le Groupe PSA en Galice, en Europe et en Chine. Ces initiatives fédèrent l'écosystème qu'il est nécessaire de mettre en œuvre pour le déploiement des technologies de connectivité au service de la conduite autonome. »

Luis MORENO, Directeur Général du CTAG a souligné : « Le projet AUTOPILOT contribue à renforcer la stratégie de recherche du CTAG en tant que centre de référence européen du développement de véhicules intelligents, et consolide le partenariat stratégique avec le Groupe PSA dans le domaine du véhicule connecté et autonome. »

Abel CABALLERO, maire de Vigo : « En participant à ce projet, nous réaffirmons l'engagement de la ville, commencé il y a dix ans, à faciliter l'intégration des technologies de communication modernes aux infrastructures routières et à la circulation automobile. La ville permettra son développement et sa mise en œuvre actuels et futurs. Il est essentiel pour une mobilité des citoyens plus sûre et plus confortable, et renforce nos objectifs de ville intelligente et durable. »

En savoir plus sur le projet AUTOPILOT : http://autopilot-project.eu/

Télécharger les images

Contacts presse :

Groupe PSA

Site de Vigo : Pedro Hortas - +34 986 21 58 00- pedro.hortas@mpsa.com

Corporate : Alain Le Gouguec - +33 6 42 59 27 84- alain.legouguec@mpsa.com

CTAG

Chantal Millet - +34 652 39 52 81- comunicacion@ctag.com

Ville de Vigo

Mónica Rodriguez - +34 986 81 01 05- monica.rodriguez@vigo.org