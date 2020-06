Peugeot :  Le Groupe PSA devient un acteur majeur de l'assurance automobile connectée

Regulatory News:

Groupe PSA (Paris:UG):

Proposée lors de l’achat du véhicule, cette option du contrat PSA Assurance récompense l’assuré de sa conduite responsable et lui fait bénéficier, dès la souscription, d’une réduction sur sa prime par rapport au contrat classique.

Un score de conduite personnalisé est calculé. Il influe directement sur la prime d’assurance avec une réduction globale pouvant aller jusqu’à 25% dès la deuxième année. Le score est restitué mensuellement à l’assuré, avec des conseils adaptés pour l’aider à améliorer sa conduite et ainsi maximiser sa remise.

Les données de conduite sont collectées sans intervention sur le véhicule via le boitier télématique embarqué qui permet le service d’appel d’urgence et d’assistance localisée. Ce dernier, lancé dès 2003 par le Groupe PSA, équipe aujourd’hui plus de 5 millions de véhicules du Groupe.

L’intégrité, la sûreté et la sécurité des données personnelles sont préservées en conformité avec le RGPD et font l’objet d’une déclaration à la CNIL.

Proposée aux clients français de véhicules éligibles neufs et d’occasion des marques Peugeot, Citroën et DS Automobiles, l’offre d’assurance distribuée par PSA Finance France a déjà convaincu 86 000 clients dont 12 000 ont opté pour l’option assurance connectée.

Mentions Légales

PSA Assurance est une marque déposée par PSA AUTOMOBILES, SA au capital de 300 176 800 € - RCS Versailles 542 065 479 - Siège social 2 Boulevard de l’Europe 78300 Poissy et exploitée par CREDIPAR, SA au capital de 138 517 008 € - RCS Nanterre 317 452 981 - Siège social 9 rue Henri Barbusse 92230 Gennevilliers - Intermédiaire d’assurance N° ORIAS 07004921 (www.orias.fr). Les garanties sont souscrites auprès d’AXA France IARD, SA au capital de 214 799 030 € - RCS Nanterre 722 057 460 et AXA Assurances IARD Mutuelle, société d’assurance mutuelle - SIREN 775 699 309, entreprises régies par le Code des Assurances et ayant leur siège social 313 Terrasses de l’Arche 92000 Nanterre, agissant en coassurance et solidaires entre elles.

