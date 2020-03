Peugeot : Le Groupe PSA facilite l'achat et l'installation de bornes de recharge pour ses clients

Regulatory News:

« L’une des grandes priorités du Groupe PSA (Paris:UG) est d’offrir une expérience fluide à tous nos clients B2B et B2C qui s’intéressent aux véhicules électriques ou hybrides rechargeables », déclare Alexandre Guignard, Directeur de la Business Unit « Low Emission Vehicles » de Groupe PSA. « Grâce à ces partenariats, nos clients auront accès à un service dédié à l’achat et à l’installation de leurs bornes de recharge, ainsi qu’aux formalités administratives et demandes de subventions associées.»

Le Groupe PSA et ses partenaires conseillés proposent les solutions complètes suivantes :

des solutions de recharge agréées par PSA disponibles en accessoire ;

un point de contact unique pour tous les clients du Groupe PSA ;

la possibilité pour les clients d’effectuer un audit en ligne afin de confirmer la faisabilité de l’installation ;

l’installation des bornes de recharge par des experts qualifiés ;

un centre d’appel et un service après-vente.

Nos partenaires pour la fourniture de solutions matérielles et l’installation des bornes de recharge dans les filiales européennes : EVBox, Delta Electronics, Enel X, Pod Point, Juice Technology.

Partenaires d’installation :

Allemagne : inno2grid ;

Autriche : Alpiq ;

Belgique et Luxembourg : ZEBorne ;

Espagne : ETRA SPAIN ;

Portugal : EYSSA-TESIS, une société du groupe ETRA ;

France : ZEBorne, dont l’offre inclut les services d’accès au réseau fournis par le distributeur français Enedis ;

Italie : ENEL X ;

Pays-Bas : ENGIE ;

Pologne : Elocity ;

Royaume-Uni : Pod Point.

