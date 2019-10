Peugeot : Le Groupe PSA lance de nouvelles solutions de mobilité en Inde, en soutien à l'offensive de Citroën

Signature de trois partenariats et d'une collaboration riche en synergies avec d'importants acteurs du financement automobile en Inde

Un double objectif : offrir des solutions de financement et de mobilité aux clients et des solutions de crédit sur mesure aux concessionnaires

Des initiatives qui donneront un coup d'accélérateur à l'offensive de Citroën en 2020, parallèlement au lancement du SUV C5 Aircross, nouveau flagship de la marque

Le Groupe PSA lance « Citroën Finance » et « Citroën Lease », en collaboration avec :

Axis Bank - troisième plus grande banque du secteur privé en Inde - pour offrir des solutions de financement des ventes aux clients et des solutions de crédit sur mesure aux concessionnaires du Groupe ; et

ALD Automotive - entreprise de renommée mondiale spécialisée dans la location longue durée et la gestion de flotte automobile - pour offrir des services complets de location aux clients finaux.

Afin d'élargir sa base clientèle et sa couverture de marché, le Groupe PSA prévoit de signer des accords-types de coopération avec d'autres acteurs majeurs du financement automobile en Inde. Un premier partenariat a été conclu avec Kotak Mahindra Prime Ltd (KMPL), une société de financement non bancaire de premier plan.

Grâce à ces partenariats, le Groupe sera à même de proposer des solutions de financement et de mobilité évolutives et innovantes aux clients de Citroën, ainsi que des solutions de crédit sur mesure à ses concessionnaires.

Emmanuel Delay, Directeur de la région Inde-Pacifique, commente : « Ces partenariats marquent une nouvelle étape vers la réalisation de l'objectif du Groupe PSA de progressivement s'implanter de façon notable en Inde.Nous nous sommes engagés à offrir à nos clients en Inde la meilleure expérience qui soit grâce à des véhicules Citroën et des offres de financement compétitifs et des équipes internationales dédiées prêtes à répondre à leurs attentes ».

« À travers la mission qu'elle s'est donnée de devenir un 'fournisseur de financements et de services de mobilité', Banque PSA Finance soutient le plan Push to Pass du Groupe PSA. Nous proposons des solutions innovantes capables de répondre aux nouvelles attentes des clients d'aujourd'hui et de demain. Je suis convaincu que ces trois partenariats avec d'importantes sociétés de financement indiennes ouvriront la voie à de nouvelles possibilités de financement pour Banque PSA Finance et le Groupe PSA », ajoute Rémy Bayle, Directeur Général de Banque PSA Finance.

