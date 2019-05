Peugeot : Le Groupe PSA participe à la 1ère connexion 5G transfrontalière au monde

La connexion a eu lieu entre les villes de Tui (Espagne) et de Valença do Minho (Portugal).

Un 'gamer' professionnel a traversé la frontière à bord d'un Peugeot Traveller tout en jouant en ligne sans interruption.

Cette démonstration de la technologie 5G permet au Groupe PSA et au CTAG (Centre Technologique de l'Automobile de Galice), qui collaborent dans le cadre du programme 3C (Connected Car Cooperation), d'envisager des applications ITS (Système de transport intelligent).

Le Groupe PSA a participé, avec les sociétés Vodafone et Ericsson, à la première connexion de données transfrontalière 5G au monde, réalisée aujourd'hui avec succès entre les villes de Tui (Espagne) et de Valença do Minho (Portugal). Un joueur professionnel de l'équipe Giants Vodafone a effectué le trajet entre les deux villes frontières à bord d'un Peugeot Traveller tout en jouant en ligne sans interruption.

Lors de cette démonstration étaient présents : Ignacio Bueno, directeur du Centre de Vigo du Groupe PSA ; Alberto Núñez Feijóo, président de la Xunta de Galicia ; Alberto Souto de Miranda, secrétaire d'État Adjoint aux Communications du Portugal ; Antonio Coimbra, PDG de Vodafone Espagne ; Mário Vaz, PDG de Vodafone Portugal ; José Antonio López, directeur général d'Ericsson Espagne et Portugal ; et Luis Moreno, directeur général du CTAG.

Le 'gamer' a pu apprécier l'apport de la technologie 5G en termes de rapidité et de latence. Ces mêmes caractéristiques de haut débit et temps réel sont essentielles dans le véhicule autonome et connecté, pour assurer la sécurité à tout moment.

L'expérience menée par Vodafone et Ericsson est prometteuse pour les applications ITS (Système de transport intelligent) où les performances de la technologie 5G sont requises, en continuité de service, sans interruption. Des expérimentions vont pouvoir compléter les actions du réseau mondial d'innovation du Groupe PSA, contribuant à enrichir les configurations dans le domaine du véhicule autonome et connecté. Dans ce contexte, le Groupe PSA et le CTAG collaborent dans le cadre du programme 3C (Connected Car Cooperation), utilisant le corridor européen Vigo-Porto pour réaliser certains de leurs tests.

Ignacio Bueno, Directeur du Centre Vigo du Groupe PSA : 'En Galice, nous avons consolidé un écosystème d'innovation performant, en collaboration avec des entreprises, des centres de technologie et des administrations, tant pour l'amélioration de nos processus industriels que pour le développement de nouveaux produits. A travers de cette expérience, avec Vodafone et Ericsson, nous contribuons au développement du véhicule du futur '.