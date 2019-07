Peugeot : Le Groupe PSA sera présent à Equip'Auto avec l'ensemble de ses activités Aftermarket

De nombreuses nouveautés de produits et services

Notamment le nouveau catalogue multimarque en ligne, Service Box Multi-brand

Un stand et un espace convention réseaux de 900 mètres carrés dans le hall 3

Le Groupe PSA présentera à Equip'Auto les activités de son offensive dans le domaine de l'aftermarket. Une grande partie de son stand sera consacrée à l'événementiel. Des conventions rassembleront notamment les plaques Distrigo, les adhérents du réseau Eurorepar Car Service ainsi que les réparateurs agréés des réseaux de marques du Groupe.

L'espace s'organisera en deux univers principaux:

Celui de la distribution avec l'enseigne Distrigo et son offre « one-stop-shop » : de pièces, accessoires, pneumatiques, outillages et consommables (pièces d'origine Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall , gamme multimarque exclusive Eurorepar , offres de nos partenaires équipementiers, et offre issue de l'économie circulaire) de services pour simplifier la vie des réparateurs.

A cette occasion de nombreuses nouveautés produits et services seront présentées, dans chacune des gammes.

Celui du garage et de la réparation, avec le réseau multimarque Eurorepar Car Service, en pleine expansion mondiale, avec plus de 4 300 garages aujourd'hui et une ambition de 10 000 garages à l'horizon 2023. L'enseigne de l'année 2018 en France (Décision atelier) poursuit son offensive avec de nouveaux services et outils digitaux, ainsi qu'avec sa communication toujours plus percutante. Le réseau présentera aussi ses partenariats avec Carventura, plateforme de vente de véhicules d'occasion entre particuliers et avec Servicar, plateforme d'agrégation des services et assurances des automobilistes.

Un des temps forts sera la présentation du tout nouveau catalogue multimarque en ligne du Groupe PSA, Service Box Multi-brand. Simple et intuitif pour une expérience utilisateur optimisée, précis et bénéficiant d'une expertise data pointue, efficace et complet pour une réparation dans les règles de l'art, Service Box Multi-brand permet aux réparateurs de trouver facilement et rapidement la bonne pièce, les méthodes de réparation associées et de faire un devis en quelques clics, partout dans le monde.

Retrouvez PSA Aftermarket et l'ensemble de ses activités sur le stand 3 D 118, dans le Hall 3, du 15 au 19 octobre 2019.

Une conférence de presse sera organisée le mardi 15 octobre après-midi en présence de Christophe Musy, directeur de PSA Aftermarket.