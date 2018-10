Peugeot : Le retour de PSA aux Etats-Unis sera décidé entre fin 2018 et le T1 2019 - Tavares

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La décision de revenir sur le marché américain pour le groupe PSA se prise entre la fin de l'année 2018 et le premier trimestre 2019, a indiqué le président du directoire Carlos Tavares lors d'une table ronde avec des journalistes en marge du Mondial de l'Automobile 2018 à Paris.

Carlos Tavares a jugé que la politique commerciale de Donald Trump, qui a créé un certain nombre de tensions et une montée du protectionnisme dans l'ensemble du monde "ne remettait pas en cause" la décision du groupe de revenir sur le marché américain" car il s'agit d'un "pôle de création de valeur incontournable dans le monde automobile".

"Tout cela dépendra des décisions qui seront prises", par l'administration américaine en matière de commerce, a indiqué le responsable. "Nous allons nous-mêmes prendre nos décisions en matière de sourcing, de modes de distribution, de profil de véhicules", a-t-il développé, ajoutant que son groupe avait entamé le dialogue avec l'administration américaine.

"Tout cela sera intégré dans la décision que nous allons prendre entre maintenant et le début de l'année prochaine", a-t-il affirmé, précisant que l'horizon de cette décision se situait entre la fin 2018 et le premier trimestre 2019.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire