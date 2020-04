Peugeot : Le top Management du Groupe PSA engagé et solidaire face au Covid-19

Regulatory News:

Carlos Tavares, Président du Directoire, a informé le Conseil de Surveillance de Peugeot S.A. (Paris:UG) de sa volonté de réduire de 50 000 actions le quantum de sa rémunération long terme 2020, équivalent à 35%[1] de sa rémunération fixe et à 38% au titre du plan LTI 2020. En complément, les 3 autres membres du Directoire ont également fait part de leur volonté de réduire leur rémunération long terme en actions à hauteur de 25% pour 2020.

Le TOP 100 des managers de l’entreprise a également souhaité s’inscrire dans cette action solidaire en réduisant ses droits à attribution d’actions au titre du Plan LTI 2020, à hauteur de 21% en moyenne.

C'est ainsi l'équivalent de 335 000 actions, valorisées plus de 4 millions d’euros1 qui seront récoltées au bénéfice de la Fondation PSA, afin de renforcer ses actions de lutte contre l’exclusion par défaut de mobilité. La sélection des projets se fera dans le cadre du processus de la Fondation, contrôlée par son Conseil d’Administration.

Cette initiative volontaire du Top Management de l’entreprise complète les actions de solidarité engagées par le Groupe PSA, avec la distribution de près de 700 000 masques à ce jour, la fabrication de 10 000 respirateurs en 50 jours en soutien d’Air Liquide, en complément d’initiatives identiques au Royaume Uni avec Smiths-Medical et en Espagne avec Bionix, l’impression 3D d’écrans de protection en France, Brésil, Espagne, Allemagne et Pologne, ainsi que la mise à disposition gracieuse de plusieurs centaines de véhicules pour faciliter la mobilité des travailleurs en première ligne.

1 Sur la base d’un cours de bourse à 12€

