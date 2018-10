Peugeot : Les ventes de PSA résistent au troisième trimestre grâce au marché européen

(Actualisation: précisions sur les ventes par marque en Europe, impact des effets de change sur le chiffre d'affaires trimestriel et commentaires du directeur financier)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le constructeur automobile PSA a vu sa croissance ralentir au troisième trimestre en raison de vents contraires sur ses marchés internationaux, mais il a continué à bénéficier d'un marché porteur en Europe et du redressement des ventes d'Opel/Vauxhall.

Au cours du troisième trimestre, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 15,43 milliards d'euros contre 14,99 milliards d'euros un an plus tôt, soit une croissance de 7,8%.

Le chiffre d'affaires de la division automobile des marques traditionnelles du groupe - à savoir Peugeot, Citroën et DS - s'est élevé à 8,45 milliards d'euros en hausse de 0,8%. Les effets de change négatifs (-2,3%) ont été compensés par l'impact positif du mix produit (+2,2%) et des prix (+1,5%), a précisé PSA. Les revenus d'Opel/Vauxhall ont de leur côté progressé de 1,1 milliard d'euros, à 3,87 milliards.

Selon un consensus réalisé par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires pour l'ensemble du groupe à 15,49 milliards d'euros.

Les volumes de vente mondiaux ont baissé de 16,7% sur le trimestre, victimes d'une chute de 45% en Chine et Asie du Sud Est et de la suspension des activités du groupe en Iran consécutive aux sanctions américaines. En Europe, les volumes ont progressé de 8,1% mais cette hausse cache des performances contrastées selon les marques du groupe. Si les ventes de Peugeot ont progressé de 1,5%, celles de Citroën ont reculé de 0,6% tandis que celles de DS ont plongé de 29%.

Interrogé sur l'impact de la baisse des volumes sur ses résultats, le directeur financier de PSA, Philippe de Rovira, a indiqué que le groupe restait concentré sur l'amélioration de son mix-produit et de sa rentabilité et s'est dit "confiant" pour 2019 compte tenu des nouveaux modèles arrivant sur le marché.

A l'instar de son compatriote Renault en début de semaine, PSA a également ajusté ses perspectives de marché pour l'année en cours. Il prévoit désormais un marché automobile en hausse de 2% en Europe, de 3% en Amérique latine, de 10% en Russie et de 1% en Chine. Ses précédentes prévisions tablaient sur un marché stable en Europe, et sur des hausses de 4% en Amérique latine, 10% en Russie et 2% en Chine.

PSA a par ailleurs confirmé les objectifs de son plan 'Push to Pass', à savoir : une croissance du chiffre d'affaires, hors Opel, de 10% entre 2015 et 2018, puis de 15% supplémentaires d'ici à 2021, et une marge opérationnelle courante moyenne hors Opel supérieure à 4,5% pour la division automobile sur la période 2016-2018, puis supérieure à 6% en 2021.

