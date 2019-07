Peugeot : Les ventes mondiales de PSA ont reculé de 12,8% au premier semestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le constructeur automobile Groupe PSA a fait état lundi de volumes de ventes en nette baisse au premier semestre, pénalisés par un nouveau plongeon en Chine et par l'arrêt l'an passé de ses activités en Iran, alors que le groupe a fait montre de résistance en Europe.

"Malgré le déclin des marchés automobiles mondiaux au premier semestre, nos équipes commerciales ont réussi à développer nos parts de marché dans plusieurs pays, notamment en Europe et en Afrique", a commenté Carlos Tavares, le président du directoire de Group PSA, cité dans un communiqué.

Le groupe sochalien a vendu 1,9 million de véhicules sur les six premiers mois de 2019, un chiffre en baisse de 12,8% par rapport à la même période de l'an passé.

Le constructeur tricolore a néanmoins affiché une croissance de ses ventes en Europe (+0,3% à 1,68 million d'unités), qui a représenté 88% du total des volumes au premier semestre, alors que le marché a reculé de 2,4%. PSA a vu sa part de marché progresser de 0,3 point de pourcentage pour atteindre 17,4%.

La bonne résistance du groupe en Europe contraste avec un nouveau recul important des ventes dans la région Chine et Asie du Sud-Est où les volumes se sont repliés de 60,6%, à 64.169 unités. En Chine, un marché en forte décroissance, les ventes de PSA ont reculé de 62,1% sur un an. "Le groupe travaille sur des plans d'action avec ses partenaires pour faire face aux enjeux actuels et abaisser le seuil de rentabilité des joint-ventures", a assuré le constructeur automobile dans son communiqué.

Dans la région Moyen-Orient-Afrique, où les ventes ont baissé de 68,35%, PSA souffre d'un effet de base, le constructeur ne comptabilisant plus les ventes de véhicules fabriqués en Iran depuis le 1er mai 2018. Le groupe est également pénalisé par la forte baisse du marché turc.

En Amérique latine, deuxième marché du groupe, PSA a vu ses ventes baisser de 29,3%, à 69.000 unités, en raison notamment de la faiblesse du marché argentin. Dans la région Inde-Pacifique, le constructeur affiche une croissance de ses ventes de 2,3%, grâce au dynamisme de Citroën dont les volumes ont progressé de 19,4%.

En termes de marques, Peugeot accuser un recul de 23,7% de ses volumes, Citroën est en baisse de 6,4%, tandis que DS enregistre une croissance de 1,5% et qu'Opel-Vauxhall est quasi stable (-0,7%).

PSA publiera l'intégralité de ses résultats semestriels le 24 juillet.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

