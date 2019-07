Peugeot : MOC améliorée au 1er semestre

24/07/2019 | 08:48

Peugeot publie au titre du premier semestre 2019 un résultat net part du groupe de 1.832 millions d'euros, en hausse de 351 millions en comparaison annuelle, et une marge opérationnelle courante de 8,7%, améliorée de 0,9 point par rapport au premier semestre 2018.



Le chiffre d'affaires s'établit à 38.340 millions d'euros, en baisse de 0,7%, dont un chiffre d'affaires automobile de 30.378 millions en repli de 1,1%, l'effet favorable du mix produit (+2,9%) et du prix (+1,3%) compensant partiellement des effets négatifs.



En 2019, le constructeur prévoit un marché automobile en baisse de 1% en Europe. Il s'est fixé l'objectif d'atteindre une marge opérationnelle courante moyenne supérieure à 4,5% pour la division automobile sur la période 2019-2021.



