Peugeot : Nomination chez PSA Aftermarket

En parallèle de sa fonction de Responsable de la Communication, des Relations Extérieures et des Affaires Publiques de PSA Retail, Marc Bocqué est nommé, à compter du 7 octobre 2019, Responsable de la Communication et des Relations Extérieures de PSA Aftermarket (Direction Services et Pièces), périmètre Monde.Il est rattaché dans ces deux fonctions, respectivement à Anne Abboud, Directrice de PSA Retail et à Christophe Musy, Directeur Services et Pièces du groupe PSA. Dans le cadre de ses fonctions, il siège au CODIR de PSA Retail et au CODIR PSA Aftermarket.Il est également rattaché fonctionnellement à la Direction de la Communication Corporate du groupe PSA.Marc Bocqué, 58 ans, a occupé plusieurs fonctions de communication au sein du Groupe PSA et de la marque Peugeot. Il est diplômé de la faculté des Sciences Economiques, Sociales et Politiques de l'Université Catholique de Louvain (Belgique).