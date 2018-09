Peugeot : Opel va transférer 2.000 emplois de R&D à Segula Technologies

"La proposition de Segula Technologies vise à créer un campus d'ingénierie européen et un centre d'excellence à Rüsselsheim avec un rayon d'action dépassant l'industrie automobile pour inclure des domaines tels que le ferroviaire et l'énergie", précise Opel dans un communiqué.

Ce transfert d'actifs et de personnel, qui est sujet à l'approbation du comité d'entreprise d'Opel, est la conséquence de la "décroissance de la charge du travail" incombant à Rüsselsheim depuis la cession, intervenue en 2017, d'Opel par General Motors à PSA pour 2,6 milliards de dollars (2,2 milliards d'euros).

Le site de Rüsselsheim fut autrefois un centre mondial d'ingénierie pour les voitures de moyenne et petite taille du géant américain, travaillant pour plusieurs de ses marques, dont Opel, Vauxhall et Buick.

Les véhicules Opel sont aujourd'hui fabriqués sur des plate-formes fournies par PSA, ce qui rend moins nécessaire une recherche & développement basée en Allemagne.

En plus des 2.000 employés du centre de recherche et développement de Rüsselsheim, l'accord entre Opel et Segula porte également sur la reprise des installations d'ingénierie de propulsion.

Quand des rumeurs de cession de la R&D de Rüsselsheim avaient fait surface en juillet, les représentants des travailleurs d'Opel avaient aussitôt fait part de leur désaccord.

La direction d'Opel devrait faire face à une vive résistance de la part des salariés à une éventuelle vente de la branche recherche et développement (R&D) du constructeur automobile, avait alors dit le président du conseil d'entreprise Wolfgang Schäfer-Klug, ajoutant qu'une telle cession constituerait une "mission suicide".,

Opel note que Segula propose de conserver les emplois actuels jusqu'en juillet 2023.

