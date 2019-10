Peugeot : PSA Aftermarket présente ses nouveautés au salon international Equip'Auto

Distrigo distribue désormais les pièces Opel et Vauxhall, enrichit son offre et ouvre de nouvelles plaques Distrigo à l'international

Service Box Multi-brand, nouveau catalogue multimarque en ligne est déployé dans 86 pays

Eurorepar Car Service étend sa gamme de services et poursuit son développement international

Distrigo renforce son offre produit 360°

La gamme de pièces d'origine Peugeot, Citroën, DS sera complétée, dès début 2020, des pièces d'origine Opel et Vauxhall.

L'offre exclusive de produits multimarques Eurorepar s'enrichit et compte désormais plus de 60 familles et 12 000 références.

De nouvelles marques équipementiers intègrent l'offre Distrigo notamment en carrosserie et en mécanique.

intègrent l'offre Distrigo notamment en carrosserie et en mécanique. Distrigo lance également son offensive « Renew » de pièces issues de l'économie circulaire, à destination de tous les réparateurs.

Distrigo poursuit par ailleurs, son déploiement international :130 plaques distribuent ces offres en Europe et l'enseigne installe 8 plaques en Turquie.

Service Box Multi-brand, le nouveau catalogue électronique de pièces de rechange multimarques, est déployé dans 86 pays, en 22 langues. Service Box Multi-brand est aussi simple à utiliser qu'un site grand public avec la précision d'un outil professionnel. Précis, efficace et complet, il permet d'identifier facilement et rapidement la bonne pièce, les méthodes de réparation associées et de faire un devis en quelques clics. Une version mobile et d'autres fonctionnalités arriveront début 2020.

Eurorepar Car Service, le réseau multimarque d'entretien et réparation, Enseigne de l'année 2018 en France, lance de nouveaux services pour ses clients et adhérents (Label B2B pour les clients professionnels, nouveau site de rendez-vous et devis en ligne, prestation de vitrage multimarque) et continue son déploiement dans le monde. Le réseau compte plus de 4500 garages dans 24 pays, en ligne avec son ambition d'atteindre un nombre de 10 000 garages dans le monde à l'horizon 2023.

« Nous poursuivons le déploiement de notre stratégie visant à répondre aux besoins

de tous les clients après-vente dans le monde, quels que soient leur pouvoir d'achat, la marque et l'âge de leur véhicule. Cette édition 2019 d'Equip'Auto témoigne du dynamisme des activités pièces et service du Groupe PSA. Notre enseigne Distrigo est désormais bien installée sur le marché et élargit encore son offre de produits et de services à destination de tous les réparateurs. » indique Christophe MUSY Senior Vice-President PSA Aftermarket ».

